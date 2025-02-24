Харрисон Форд испортил выступление Джессики Уильямс поеданием чипсов

Американский актер Харрисон Форд чуть не испортил выступление своей напарнице по сериалу «Терапия» Джессике Уильямс и стал героем социальных сетей. На это обратил внимание PEOPLETALK.

Неловкий момент имел место на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG). Согласно сценарию мероприятия, Уильямс, сидевшая в зале, должна была сказать несколько слов на камеру. Однако именно в этот момент Форд решил перекусить чипсами — и в тот момент, когда объектив зафиксировался на лице актрисы, он аппетитно хрустел закусками на заднем плане.

Увидев это на большом экране, куда велась трансляция, зрители начали громко смеяться. Из-за непредвиденной ситуации Уильямс сбилась, смутилась и забыла слова.

«Эй, кто-нибудь, скажите ему, чтобы он отвернулся», — потребовала она и попыталась вспомнить необходимые реплики.

Договорив, она повернулась и шутливо схватила Форда за грудки. Они оба смеялись.

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