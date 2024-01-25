Хайди Клум поделилась фото со старшими детьми

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала на своей странице в соцсети фото с 18-летним сыном Генри и 19-летней дочерью Лени в ресторане. Об этом сообщает Газета.Ru.

На фотографии 50-летняя супермодель предстала с легкой укладкой и без макияжа. Лени и Генри позировали, обнимая маму. Известно, что семья отправилась в ресторан. Они также поделились, какие блюда итальянской кухни они выбрали.

Подписчики Хайди Клум в соцсети обратили внимание на то, как дети похожи на супермодель.

«Точные копии», «Вы так похожи», «Очень красивые дети», «Вы потрясающая семья», — написали они в комментариях.

Лени Клум – дочь Хайди Клум и менеджера «Формулы-1» Флавио Бриаторе. Сейчас девушка так же, как ее мама, активно развивается в модельном бизнесе. Лени не раз снималась в рекламной кампании вместе с мамой и часто появляется на светских мероприятиях.

Генри родился в браке Хайди Клум с певцом Силом, который впоследствии удочерил дочь супермодели Лени. Кроме того, у пары есть 17-летний сын Йохан и 14-летняя дочь Лу.

Напомним, супермодель вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум от предыдущих браков.

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