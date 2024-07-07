Актер Кевин Спейси прилетел в Ереван на кинофестиваль «Золотой абрикос». Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В ночь с 6 на 7 июля голливудский актер Кевин Спейси прилетел в Армению. Ожидается, что знаменитость станет специальным гостем кинофестиваля «Золотой абрикос», который пройдет в Ереване с 7 по 15 июля.

В аэропорту Спейси встречал директор фестиваля Карен Аветисян. Актер отказался общаться с прессой и сразу же после прибытия сел в такси в сопровождении помощников.

Отметим, что это первый светский выход Спейси после обвинений в сексуальном насилии. Напомним, в июле 2023 года его оправдали по делу о сексуальном насилии над несколькими мужчинами. Позже актер заявлял, что после судебных процессов лишился денег и дома.

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