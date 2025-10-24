Кэти Перри в прошлом: Орландо Блума заметили на свидании с девушкой гораздо моложе него

Актер Орландо Блум оправился после расставания с певицей Кэти Перри и начал ходить на свидания. По данным западных таблоидов, у звезды «Пиратов Карибского моря» может быть роман с девушкой, которая гораздо младше него. Об этом сообщает The Sun.

Орландо в компании таинственной брюнетки замечают уже не в первый раз, однако пока ее личность неизвестна. Недавно пару засняли на свидании в баре. Инсайдеры рассказали, что актер открыто флиртовал с девушкой, и она отвечала на его симпатию. Приятель Блума подтвердил, что с этой незнакомкой у него все серьезно. По его словам, они уже состоят в отношениях.

Отметим, что Орландо не комментирует личную жизнь после расставания с Перри. Разрыв спустя 9 лет романа произошел в июне этого года. Певица долго не страдала после этого и нашла нового возлюбленного. Сейчас она встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Их уже неоднократно замечали вместе, а недавно папарацци засняли поцелуй пары на яхте.

К слову, Блум и Перри делились, что решение о расставании было обоюдным. СМИ уже давно сообщали о проблемах в их отношениях.

Ранее Орландо Блум отреагировал на слухи о новом романе Кэти Перри.