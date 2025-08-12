Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона за съемки в национальном парке Испании

Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона за съемки клипа в национальном парке Испании. Об этом сообщает The Sun.

В июле 2024 года певица сняла клип на песню в парке на Балеарских островах. Также съемки проходили в дюнах острова Сан-Эспальмадор, расположенного на территории заповедника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители возмутились певицей, у которой не было разрешения на съемку. В результате продюсерская компания получила штраф на 6 тысяч евро (полмиллиона рублей). При этом Кэти удалось избежать дополнительных штрафов, так как парку не был причинен ущерб.

Сама певица не комментировала инцидент.

