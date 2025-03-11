Кэти Холмс застали на редкой прогулке с дочерью Сури от Тома Круза

Актрису Кэти Холмс в минувшие выходные заметили на редкой прогулке вместе с дочерью от актера Тома Круза Сури. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, Кэти и Сури воссоединились на время каникул девочки — она приехала домой из колледжа.

В последний раз на публике они виделись в конце января — тогда Сури пришла на финальную в сезоне постановку бродвейского шоу «Наш городок» с участием матери.

Как отмечает The Daily Mail, для прогулки на выходных Холмс надела двубортное длинное пальто, красные брюки и замшевые сапоги цвета мокко. Сури же была в джинсовой куртке, длинных штанах и светдо-коричневых ботинках.

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