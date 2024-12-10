Кэти Холмс высказалась о том, что ее дочь Сури стала миллионершей благодаря Тому Крузу

Актриса Кэти Холмс высказалась после новостей о том, что ее дочь Сури стала миллионершей благодаря отцу Тому Крузу. Звезда впервые прокомментировала статью журналистов и опровергла данные о финансах.

Знаменитость возмутилась из-за статьи зарубежного таблоида Daily Mail, в которой утверждалось, что их с Томом дочь Сури стала миллионершей благодаря солидному трастовому фонду, созданному ее отцом. По сообщениям СМИ, девушка получила доступ к финансам после того, как ей исполнилось 18 лет в апреле 2024 года.

Кэти высказала недовольство и заявила, что информация является ложной.

В материале говорилось о том, что при разводе родители составили соглашение с пунктом о создании трастового фонда для их дочери. Этот фонд якобы становится полностью доступным только к 30 годам девушки. Но размер трастового фонда остается неизвестным, хоть состояние актера оценивается в более чем $600 миллионов.

Холмс якобы тоже создала трастовый фонд для наследницы, но сумма тоже остается неизвестной. Есть информация о том, что активы актрисы намного меньше, чем у экс-супруга – $25 миллионов.

Актриса после публикации написала в соцсетях пост, который посвятила таблоиду.

«Перестаньте выдумывать чушь!» – заявила она.

Напомним, что знаменитости сыграли свадьбу в 2006 году, но через шесть лет развелись. Между ними были конфликты, в том числе из-за того, что Том Круз начал всерьез продвигать саентологию.

Ранее актриса Риз Уизерспун пожаловалась, что дети не хотят делать рождественские фото.