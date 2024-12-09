«Эпическая катастрофа»: Риз Уизерспун поделилась переживаниями перед Рождеством

Актриса Риз Уизерспун рассказала о праздничных традициях, которые есть в ее семье. Звезда призналась, что любит наряжать дом к Рождеству, делать общие фотографии и собирать пряничный домик. Она пожаловалась, что дети уже не хотят вместе сниматься в нарядах, сообщает People.

Знаменитость поделилась, что любит фотографироваться и каждый праздник хочет запечатлеть всю семью вместе.

«Нам нравится украшать крыльцо пуансеттией, лентами и гирляндами, а также делать семейные фотографии на День Благодарения для рождественских открыток», — поделилась актриса.

Но женщину огорчает то, что старшие наследники не хотят делать праздничные снимки.

«Это грустно, но у меня все еще есть один маленький 12-летний ребенок, поэтому он наряжается для фото, и это мило», — добавила звезда.

Кроме того, блондинка любит делать традиционные пряничные домики. Их можно собрать как конструктор или испечь. Когда-то Риз задумалась о том, чтобы испечь домик с нуля, но потерпела неудачу. О своем негативном опыте она честно рассказала поклонникам.

«Когда-то я попыталась испечь собственный домик, и это была эпическая катастрофа. Моя инженерия была не на должном уровне. Он просто рухнул», — поделилась актриса.

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