Керем Бюрсин рассказал о травме, которая едва не лишила его возможности ходить.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин вспомнил о травме, которую он получил во время отдыха в 2019 году. Актер катался на лодке в Бодруме, однако в какой-то момент удар о волны выбросил его на спину.

«Страх охватил всё мое тело, и я подумал: „Смогу ли я когда-нибудь снова ходить?“» — задался вопросом он.

По словам Бюрсина, врачи тогда заявили, что ему чудом удалось избежать серьезных травм — еще несколько сантиметров и нерв актера мог бы быть поврежден, что в свою очередь парализовало его.

Во время лечения Бюрсин провел 9 дней в больнице и еще три месяца постельного режима дома.

«Это научило меня, как прекрасна жизнь. Я понял, что нельзя всё контролировать. Иногда нужно позволить волне нести тебя, чтобы увидеть новые возможности», — добавил он.

