Кейт Мосс напугала поклонников своим внешним видом на мероприятии в Париже

Британская модель Кейт Мосс вызвала беспокойство поклонников своим внешним видом на Неделе моды в Париже. Об этом пишет The Daily Mail.

51-летняя звезда посетила показ коллекции прет-а-порте Isabel Marant осень-2025. Она была одета в темно-синюю футболку, свободную кожаную куртку-бомбер и шорты с кружевной отделкой.

При этом выражение лица и взгляд модели были, по всей видимости, волнующими — пользователи Сети не преминули это отметить.

«Она внушает тревогу, стоит только взглянуть на нее», — этот комментарий, например, собрал более 100 тысяч лайков.

«Дыхание перехватывает, когда смотришь на это», «Мне становится грустно каждый раз, когда я это вижу», «Зачем они это опубликовали? Кейт, похоже, не в порядке. Хотя она все еще красивая», — писали другие.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Кейт — они отметили, что манера «странно двигаться» вполне присуща модели.

Ранее мы писали о том, что Мосс снялась в новой фотосессии для известного бренда.