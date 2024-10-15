Далека от королевской семьи: о чем мечтает дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о карьере вне королевской семьи. Королевский эксперт Камилла Томини сообщила, что Шарлотта хочет помогать людям и думает стать медсестрой. Об этом пишет Express.

Наследница занимает третье место в очереди на престол, поэтому она спокойно выбирает любое дело, которое будет ей интересно. Так, девочка была очень вдохновлена, когда услышала от отца историю работы сотрудников Национальной службы здравоохранения.

«Она очень заботливая девочка и знает, чего хочет, поэтому они не удивятся, если в будущем ее увлечением станет уход за больными», – сообщила эксперт.

Родители гордятся наследницей и хотят дать младшим детям больше свободы. Хотя члены королевской семьи заняты почти все и девочке сулили будущее сестры короля Карла III принцессы Анны. Отмечалось, что Шарлотта могла бы взять на себя важные обязанности, но Уильям и Кейт не хотят загонять дочь в рамки. По словам королевского эксперта, родители желают детям «построить свою собственную карьеру».

«Они уже продемонстрировали современный подход к воспитанию своих детей и сделают все возможное, чтобы принцесса Шарлотта и принц Луи чувствовали себя такими же особенными и любимыми, как принц Джордж», – пояснила другая эксперт Дженни Бонд.

А королевский корреспондент Ричард Иден высказался о том, что будет, если Шарлотта выберет работу. Он предположил, что наследница столкнется с трудностями, но это лишь ее выбор.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон тайно вышла в свет после курса химиотерапии.