Кейт Миддлтон удивила выходом в свет в дешевом платье

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения рака и стала все чаще появляться на публике. Недавно она посетила детский хоспис в Южном Уэльсе. Причем выбрала для этого старое платье с распродажи за $19. Об этом сообщает Mirror.

Это уже третий выход в свет Кейт с начала года, что говорит о хорошем состоянии здоровья жены наследника престола Великобритании. Поклонники королевской семьи отмечают в Сети, что Миддлтон не сильно изменилась после лечения и не стала выглядеть хуже. А внимательные фанаты еще и подчеркнули, что она начала выбирать более скромные наряды.

Например, для появления в хосписе принцесса Уэльская выбрала платье в клетку, которое уже несколько раз надевала на мероприятия. Его Кейт приобрела в масмаркете по низкой цене, но, по всей видимости, несмотря на стоимость, оно очень нравится супруге принца Уильяма.

Отметим, что хоспис, в который пришла Кейт, раньше опекала принцесса Диана. Во время визита Миддлтон поговорила и поиграла с детьми, а также приняла участие в уроке рисования.

Ранее появилась информация, что Кейт Миддлтон решила помириться с Меган Маркл и принцем Гарри.