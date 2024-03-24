Кейт Миддлтон тронута потоком добрых пожеланий после новостей о раке. Об этом сообщает aif.ru.

Кенсингтонский дворец заявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям приятно удивлены количеством пожеланий скорейшего выздоровления в адрес принцессы Уэльской.

«Они чрезвычайно тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности», — заявили во дворце.

Напомним, ранее 42-летняя Кейт Миддлтон рассказала о своем «огромном шоке» от диагноза после операции на брюшной полости и заявила, что проходит профилактическую химиотерапию.

Она сказала, что ей потребовалось время для того, чтобы рассказать о проблемах со здоровьем детям Джорджу, Шарлотте и Луи так, чтобы «заверить их, что со мной все будет в порядке». Миддлтон призналась, что в связи со случившимся становится с каждым днем сильнее.

Ранее мы писали о том, что Блейк Лайвли извинилась за неудачную шутку о больной раком Кейт Миддлтон.