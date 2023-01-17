Игра престолов: на место будущего короля Уильяма нашелся еще один претендент

В Англии нашелся еще один наследник престола, мужчина утверждает, что Карл III является его отцом. Об этом пишет popcornnews.ru.

Саймон Доранте-Дэй надеется и верит, что текущий король Великобритании вспомнит о его существовании. Мужчина хочет занять свое, по его мнению, законное место на престоле. Однако, в его теории родства с монархом есть нюансы.

Один из интересных фактов – самозванный наследник короля родился за четыре года до того, как будущая королева-консорт и тогда еще принц Чарльз познакомились друг с другом. Биологические родители отдали мальчика в приют, после чего его усыновила другая семья. Но, когда умирала бабушка Саймона, она по секрету рассказала ему о «настоящих» родителях – Камилле и Карле III. Об этом сообщил Telegram-канал «ВИНДЗОРЫ».

Скорее всего ложное признание умершей бабушки не мешает Саймону думать, что он способен занять престол и править страной.

«Трудно воспринимать заявление короля о том, что Уильям будет новым принцем Уэльским, иначе, чем удар мне по лицу», — заявлял он 7news.

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