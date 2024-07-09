Кейт Миддлтон «разбила сердце» ссора с принцем Уильямом из-за их сына

«Невыносимая» ссора с принцем Уильямом «разбила сердце» принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, сообщает The Mirror. По данным издания, супруги не могут решить, в какую среднюю школу определить их сына принца Джорджа.

41-летний Уильям его 39-летний брат Гарри учились в Итонском колледже, нарушив более раннюю королевскую традицию посещения школы Гордонстоун в Шотландии. Поэтому отец хочет, чтобы Джордж пошел по его стопам.

Принцесса категорически против отправки Джорджа в престижную школу-интернат для мальчиков. Причиной тому стало то, что в своей первой школе-интернате Даун Хаус она подвергалась «ужасной травле», объяснил источник, близкий к королевской семье.

«Кейт не может вынести мысли о том, что Джордж будет через это проходить <…> Кейт считает, что отправка Джорджа в такое чопорное аристократическое учебное заведение противоречит всем их попыткам модернизировать монархию», - рассказал инсайдер.

В середине семестра Кейт перевелась в Мальборо Колледж в Уилтшире, и именно туда бы она хотела отправить сына. Тем не менее, вероятно, в супружеском споре все-таки победил Уильям, рассказал инсайдер.

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон решила присвоить «право» на съемку своей семьи, чтобы уберечь родных от пристального внимания прессы. Принцесса Уэльская сделала это ради детей - после того, как муж рассказал ей, что преследования папарацци негативно повлияли на его жизнь.