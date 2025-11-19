Кейт Миддлтон рассказала о «невидимых» проблемах с психическим здоровьем во время беременности

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала о «невидимых» проблемах с психическим здоровьем, которые она пережила во время беременности. Этим герцогиня Уэльская поделилась в эмоциональном письме, которое отправила благотворительной организации. Об этом пишет Dail Mail.

43-летняя Кейт с 2022 года является покровительницей Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA). На этой неделе в лондонской галерее «Филлипс» проходит фотовыставка организации под названием «Это тоже материнство». Жена будущего британского монарха решила поддержать мероприятие откровенным посланием.

«Альянс продолжает отстаивать голоса тех, кто борется с перинатальными психическими заболеваниями», — написала принцесса.

Подписав письмо именем «Кэтрин» и использовав свою королевскую монограмму в верхней части письма, Миддлтон рассказала, как важно поддерживать тех, кто сталкивается с проблемами психического здоровья в перинатальный период, и о том, что при этом нужно «любить, надеяться и сострадать».

На выставке, организованной художницей Кэролин Мендельсон, представлены работы 10 женщин, чей жизненный опыт раскрывается через портретную фотографию, натюрморты и аудиозаписи.

MMHA опубликовала письмо Кейт в соцсети. Организация заявила, что для них «большая честь» получить это сообщение. Альянс также выразил надежду, что письмо герцогини поможет «нормализовать» разговоры о психическом здоровье в период раннего родительства.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон снова спровоцировала разговоры о своем здоровье. Во время публичного выхода в начале октября она постоянно касалась живота.