Кейт Миддлтон постоянно касалась живота во время публичного выхода

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон снова спровоцировала разговоры о своем здоровье. Во время публичного выхода в начале октября она постоянно касалась живота.

Об этом пишет Экспресс газета.

В 2024 году Миддлтон надолго исчезла из виду, пока весной не стало известно, что у принцессы рак. В 2025-м Кейт сообщила, что ушла в ремиссию.

Однако сейчас вновь заговорили об ухудшении ее состояния. Во время посещения базы ВВС Миддлтон непроизвольно хваталась за живот. Появились предположения, что она испытывает дискомфорт или боль на фоне рака. По другой версии, Кейт могла притрагиваться к стоме – трубке, предназначенной для вывода продуктов жизнедеятельности из кишечника или мочевого пузыря.

Также поклонники заметили, что Кейт стала еще более худой в последнее время. Поклонники надеются на ее выздоровление и улучшение самочувствия. Кенсингтонский дворец вряд ли прокомментирует ситуацию.

Ранее Миддлтон заподозрили в ношении парика.