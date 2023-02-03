«Если она забеременеет, я вырежу это»: принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали пугающее признание

После всех «атак» принца Гарри и Меган Маркл по королевской семье брак принца Уильма и Кейт Миддлтон начал трещать по швам. Пользователи Сети уже долгое время обсуждают, что разлад в паре нельзя не заметить. А недавно источник, приближенный к супругам, заявил, что они решили уехать в секретный отпуск, а делают они это, когда все совсем плохо.

На публике же Миддлтон и Уильям стараются сохранять лицо и не демонстрировать проблемы, происходящие в семье. Они продолжают исполнять свои королевские обязанности, несмотря ни на что. Однако недавно Кейт шокирована откровенным признанием. Ей задали вопрос по поводу возможного четвертого ребенка, и принцесса ответила весьма специфическим образом.

«Я думаю, что Уильям убьет меня, если я это сделаю», - заявила она от лица их обоих по словам королевского корреспондента Ричарда Палмера.

После такого поклонники пары даже не знали, как реагировать. Они всегда хотели, чтобы у маленьких принцев и принцессы появились либо брат, либо сестра. Но, судя по всему, Уильям настроен радикально по этому поводу. Правда, ведущая Пандора Форсайт уверена, что Миддлтон лишь отшутилась, и ставить точку в вопросе четвертого ребенка пока не стоит.

«Хорошо, но, если она снова забеременеет, я вырежу это и воспроизведу», - сказала Форсайт в обзоре, имея в виду фрагмент, в котором говорится об угрозе Уильяма.

Ранее принц Уильям прилюдно отчитал свою жену Кейт Миддлтон.