Кейт Миддлтон приступила к выполнению королевских обязанностей из дома

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приступила к выполнению своих королевских обязанностей в удаленном формате. Она вновь начала уделять время проекту Центра раннего детства Королевского фонда (RFCEC) Shaping Us.

Согласно официальному заявлению Кенсингтонского дворца, Кейт активно восстанавливается после проведенной в январе плановой операции и продолжает работать над проектом из дома.

Отмечается, что главной задачей организации является отслеживание социального и эмоционального развития детей. Центр принцессы Уэльской профинансировал испытание инструмента наблюдения за детьми в медицинских учреждениях.

Аналогичную систему Кейт увидела во время визита в Данию и решила внедрить в Великобритании.

По данным Daily Mail, принцесса планирует вернуться к полноценной работе после католической Пасхи, которая в этом году отмечается 1 апреля.

«Принцессу постоянно держат в курсе на протяжении всего процесса лечения», — приводит издание слова представителя проекта Королевского фонда.

Ранее друг британской королевской семьи Бен Дункан выразил мнение, что Кейт Миддлтон после перенесенной операции и скандала с редактированием семейной фотографии не справилась с навалившимся на нее давлением и ушла из информационного поля.