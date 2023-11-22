Кейт Миддлтон пришла в необычной тиаре на прием в Букингемском дворце

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в необычной тиаре. Мероприятие было посвящено визиту президента Южной Кореи, и 41-летняя принцесса надела тиару Strathmore Rose, которую раньше никогда не носила.

Подробности сообщает People.

Тиару «Стратморские розы» не видели почти девять десятилетий – с 1930-х годов. Она была частью коллекции матери Елизаветы II. Название украшения происходит от имени отца королевы-матери. Оно стало подарком на свадьбу с королем Георгом VI. Миддлтон стала вторым человеком, надевшим тиару на публике.

Носить украшение можно двумя способами: на лбу или на макушке. Цветы с бриллиантами снимаются и являются самостоятельными брошами. Миддлтон использовала для выхода традиционный способ ношения.

Ранее принцесса носила три разные тиары, начиная со свадьбы в 2011 году. В числе ее фаворитов – изделие покойной свекрови, принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили хоккейный матч в Канаде. Пара встретила друга, причастного к их истории любви.