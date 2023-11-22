Принц Гарри и Меган Маркл встретились на хоккее с другом, причастным к их истории любви

Принц Гарри бросил на лед первую шайбу во время матча НХЛ в Канаде. Он был на хоккее вместе с женой Меган Маркл: пара выпивала и танцевала под композицию Simple Minds, когда забивались годы. На хоккее супруги встретились с человеком, причастным к их истории любви.

Подробности приводит Daily Mail.

Герцог и герцогиня Сассекские приехали в Канаду на мероприятие Invictus Games. Принц бросил шайбу на лед, как в 2002 году сделала его бабушка – королева Елизавета II.

Издание отмечет, что игроки уговаривали бросить шайбу, а тот удерживал ее и улыбался. С ними на матче находился друг Меган Маркус Андерсон, которого издание называет вторым по значимости мужчиной в ее жизни после британского мужа. Он же помог организовать первое свидание Маркл с Гарри.

Напомним, пара поженилась в 2018 году. На торжестве присутствовали 2,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Гарри согласился поздравить отца с днем рождения по телефону.