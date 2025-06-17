Кейт Миддлтон при всех отчитала младшего сына на балконе Букингемского дворца. Об этом сообщает Mirror.

В Лондоне прошла церемония Trooping the Colour. На балконе Букингемского дворца в тот день появилась вся королевская семья, в том числе и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми.

Младший сын Кейт вел себя несдержанно: он улыбался, махал рукой зрителям и отвлекал разговорами старших. Сначала ему делали замечание Джордж и Шарлотта, показывая младшему брату, как надо вести себя на публике. Затем Миддлтон не сдержалась и отчитала его при всех. Эксперт по чтению по губам предположил, что могла сказать Кейт сыну: «Национальный гимн, Луи, встань ровно!».

После замечания мальчик выпрямился и постарался принять серьезный вид.

Ранее принц Уильям в Шотландии попал в неловкую ситуацию на глазах Кейт Миддлтон. Подробности читайте в этой новости.

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