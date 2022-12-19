Кейт Миддлтон предложила принцу Гарри «вырастить» замену Меган Маркл

В королевской семье есть традиция в канун Рождества делать друг другу шуточные подарки. Сейчас в Букингемском дворце слишком напряженная атмосфера перед праздниками из-за выхода скандального документального сериала от Netflix. Однако несколько лет назад они с удовольствием обменивались необычными сюрпризами. Причем, если бы принц Гарри тогда воспользовался шансом от Кейт Миддлтон, причины всех ненастий монархов Меган Маркл могло и не быть.

Оказалось, что еще во времена холостятской жизни Гарри Кейт подарила ему «набор по выращиванию девушки». Из чего именно состоял столь необычный подарок, к сожалению, неизвестно. Но его принц открывал в присутствии своей бабушки Елизаветы II. И скорее всего сейчас все члены королевской семьи жалеют, что мужчина не воспользовался набором и не «вырастил» замену Меган Маркл.

К слову, в это Рождество герцог и герцогиня Сассекские не появятся на празднестве в дворце. Они проведут его в Калифорнии вместе с детьми Арчи и Лилибет. А вот Карл II, королева-консорт Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон по традиции соберутся в Сандрингеме.

Ранее благодаря мемуарам Гарри стало известно, что первой женщиной принца стала актриса старше его на 20 лет.