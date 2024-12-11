Кейт Миддлтон появилась на публике с черным бархатным бантом за 2,5 тыс. рублей

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике с брошью в виде большого чёрного банта, которую она купила в обычном магазине Jigsaw за 20 фунтов стерлингов (примерно 2,5 тыс. рублей). Такие расчёты произвела британская газета The Daily Mail.

Брошь принцесса надела на рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве. Её гардероб состоял из красного дизайнерского пальто Сары Бертон от Alexander McQueen (именно на нём и была закреплена брошь) клетчатой юбки и черных замшевых сапог на каблуке от Ralph Lauren. На мероприятии её сопровождали дети. Принц Джордж и принц Луи были одеты в праздничные красные галстуки, подходящие по цвету к наряду их матери, а принцесса Шарлотта была в пальто — также красном.

Миддлтон, как отмечает издание, сама когда-то работала в Jigsaw — после окончания Сент-Эндрюсского университета в Шотландии и до замужества.

Ранее в Сети появилась информация о том, что принц Гарри, младший брат мужа Кейт Мидллтон принца Уильяма, возмущен расточительностью своей супруги Меган Маркл.