Известная певица стала причиной проблем в браке принца Гарри: Меган Маркл сгорает от ревности

Инсайдеры сообщили, что в браке Меган Маркл и принца Гарри появился «третий лишний». Актриса приревновала мужа к певице Дженнифер Лопес, в которую он был долгое время влюблен. Об этом сообщает HeatWorld.

По словам источника, еще в юношестве принц Гарри был фанатом Лопес и мечтал об отношениях с ней. Однако ничего не вышло, но зато он встретил Меган. После женитьбы герцог Сассекский рассказал супруге о своих былых чувствах к суперзввезде, и она восприняла это очень серьезно.

Отмечается, что сейчас, когда отношения супругов накалены до предела, Маркл боится потерять Гарри. Она считает, что его влюбленность в Дженнифер никуда не делась, и он может попытать счастье, так как певица как раз сейчас разводится с Беном Аффлеком.

Впрочем, такое вряд ли произойдет. Инсайдер заявил, что из-за своей ревности Меган упускает хорошую возможность – подружиться с Лопес и тем самым закрепиться в Голливуде.

«Ирония в том, что Джен могла бы оказать Меган огромную помощь. У нее есть связи и звездная сила, чтобы действительно раскрутить бренд. Объединение с ней может принести Меган легитимность в Голливуде, к которой она так стремится. Это очень близоруко», - подчеркнул источник.

Ранее инсайдер рассказал, что проблемы в браке Меган Маркл и принца Гарри появились еще в 2023 году.