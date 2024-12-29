«Кажется, я потеряла свою семью!»: Кейт Миддлтон попала в неловкую ситуацию на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с семьей посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины и попала в неловкую ситуацию. В процессе общения с британцами супруга принца Уильяма так увлеклась, что забыла о родных, но перевела все в шутку. Об этом сообщает People.

Недавно Кейт Миддлтон, успешно завершившая курс химиотерапии, появилась на воскресной рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем вместе с принцем Уильямом и детьми, 11-летним Джорджем, 9-летней Шарлоттой и 6-летним Луи. Члены королевской семьи пообщались с местными жителями и приняли от них подарки. Однако принцесса Уэльская так увлеклась разговором с британцами, что в какой-то момент забыла о присутствующих там близких.

«Кажется, я потеряла свою семью!» — пошутила Кейт Миддлтон, рассмешив публику.

Напомним, сейчас принцесса Уэльская постепенно возвращается к королевским обязанностям после пережитых испытаний. 22 марта этого года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. С того момента жена принца Уильяма появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре она заявила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон едва сдержала слезы на рождественском концерте.