Катается как сыр в масле: Бритни Спирс продолжает содержать бывшего мужа и двух сыновей

Певица Бритни Спирс дважды стала мамой. Однако детей она практически не воспитывала, суд отдал их экс-супругу исполнительницы, так как у той были серьезные проблемы с употреблением наркотиков и спиртного. Сыновья звезды уже выросли, тем не менее мать продолжает содержать наследников. Вместе с ними как сыр в масле живет бывший муж, передает Tmz.

По данным СМИ, юношам уже исполнилось 18 лет. Певица справно платила на каждого сначала по 20 тысяч долларов, а потом и по 40. Сейчас он продолжает содержать сыновей.

При этом их отец не утруждает себя заботой ходить на работу. Так по крайне мере считают поклонники артистки. Они уверены, что мужчина жил и продолжает жить за счет Бритни и детей. При этом публика насмехается над бывшим Спирс и интересуется у того, как он будет себя чувствовать без денег исполнительницы.

Ранее стала известна сумма алиментов, которую американская певица Бритни Спирс выплатила бывшему супругу. Речь идет о 5 млн долларов.