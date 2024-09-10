Кастинг уже начался: раскрыта дата съемок сериала по «Гарри Поттеру»

Режиссеры начали кастинг на главные роли в сериал по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает РБК.

Стартовал поиск актеров на роли Гарри, Гермионы и Рона в предстоящий сериал по вселенной «Гарри Поттера». Заявку можно подать на специальном сайте. Уточняется, что это могут сделать либо родители ребенка, либо его опекуны.

Режиссеры сериала ищут детей только из Великобритании или Ирландии, которым в 2025 году исполнится 9−11 лет. Интересно, что с такими же критериями актеров искали и в первую часть франшизы — тогда поиски заняли около 7 месяцев. Журналисты предположили, что к съемкам сериала в таком случае приступят приблизительно в апреле 2025 года.

Согласно требованиям кастинг-менеджеров, кандидаты на роли должны записать два видео: с небольшим рассказом или стихотворением до 30 секунд и с рассказом о себе или о близком человеке, до минуты.

Напомним, режиссером сериала о Гарри Поттере станет Марк Майолд, известный по «Игре престолов» и «Наследникам».

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