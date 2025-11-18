«Карма делает свое дело»: актер Том Круз впервые прокомментировал развод экс-супруги Николь Кидман с Китом Урбаном

Голливудский актер Том Круз впервые высказался о разводе своей бывшей жены Николь Кидман с рокером Китом Урбаном. Пара разошлась после 19 лет брака.

63-летняя звезда франшизы «Миссия невыполнима» назвал разрыв Кидман и Урбана «кармической расплатой». Такую оценку он дал за то, как актриса обошлась с ним после их развода. Актеры были женаты с 1990 по 2001 год. По словам Круза, тогда он получил меньше общественного сочувствия, чем она.

«Когда Том и Николь расстались, вся вина легла на него, а вся симпатия досталась ей. Его выставили плохим парнем... и этот образ преследовал его долгие годы», — рассказал источник Daily Mail.

По словам инсайдера, Тома очень задело то, как Николь в свое время отреагировала на их расставание. Она выступала на телевидении, язвила по поводу роста актера и выставляла себя жертвой, в то время как он «молчал и терпел нападки». Поэтому, когда Николь расторгла отношения со вторым мужем, Круз почувствовал удовлетворение.

«Его раздражало, когда этого парня изображали святым, который якобы примчался на белом коне и спас Николь от адских воспоминаний о браке с Томом. Он внимательно следит за новостями о разводе, и какая-то часть его сочувствует ей. Он понимает, насколько ей больно. В то же время он позволяет себе слегка похлопать и сказать близким, что карма делает свое дело», — добавили источники.

Ранее мы писали, что 63-летний актер Том Круз и Ана де Армас расстались после 9 месяцев отношений.