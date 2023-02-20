Карл III с каменным лицом сообщил о состоянии больной Камиллы, которую спрятали от посторонних глаз

Король Великобритании Карл III во время своего визита в Милтон Кинз пообщался с жителями и рассказал о состоянии королевы Камиллы, которая во второй раз заболела ковидом. Очевидцы отметили, что мужчина в очередной раз продемонстрировал свою выдержку.

Британцы интересовались, как себя чувствует жена Карла, которая не показывается на публике из-за серьезного заболевания. На прошлой неделе дворец объявил о том, что у королевы были обнаружены симптомы респираторного заболевания, а проведенный тест показал, что у нее ковид. И это при том, что у женщины был такой же диагноз в феврале прошлого года, а сама она была вакцинирована три раза.

Многие волновались, что о здоровье избранницы короля никто не рассказывал. Один из любопытных жителей задал вопрос королю. Тот ответил, что ей уже гораздо лучше.

Как пишет издание People, во время посещения населенного пункта, которому был присвоен статус города, Карл столкнулся с непониманием жителей. Они встретили его демонстрацией протеста и держали плакаты с надписью: «Вы – не наш король!». Монарх не стал реагировать на высказывания людей, а просто сделал вид, что ничего не заметил. Отмечается, что среди присутствующих было много тех, кто поддерживает короля.

Ранее мы писали о том, что жене Карла III Камилле на церемонии коронации дадут поношенную корону.