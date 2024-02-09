Карл III принял решение прибегнуть к экспериментальному лечению рака

После официального объявления о тяжелом заболевании Карла III началась активная стадия лечения британского монарха. При этом выяснилось, что он является сторонником гомеопатических препаратов, несмотря на то что члены королевской семьи имеют доступ к передовым технологиям и оборудованию в области медицины.

75-летний Карл III назначил сторонника гомеопатии Майкла Диксона главой королевской медицинской службы и высказал желание прибегнуть к экспериментальным методам лечения рака.

По данным Mirror, таким образом монарх рассчитывает избежать побочных эффектов от традиционной терапии при онкологических заболеваниях.

При этом опрошенные изданием эксперты предупредили, что альтернативные методы лечения не имеют научного обоснования, но могут сочетаться с традиционными.

Напомним, 5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла III выявили неустановленную форму рака. 75-летнего монарха оставили на амбулаторном лечении в поместье в Сандрингеме. Король уже начал курс терапии.

Ранее мы писали, что принц Гарри в срочном порядке прилетел из Лос-Анджелеса в Лондон после известий о том, что король Великобритании Карл III болен раком. Герцог Сассекский рассчитывал увидеться и поговорить с отцом, однако тот уделил ему лишь пару минут, сославшись на занятость.