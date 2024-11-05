Кардашьян столкнулась с критикой из-за выхода в свет с ювелирным украшением принцессы Дианы

Пользователи Сети раскритиковали американскую модель и предпринимательницу Ким Кардашьян из-за появления на публике с крестом принцессы Дианы. Об этом пишет издание Daily Mail, обратившее внимание на соответствующие комментарии.

44-летняя знаменитость появилась на гала-вечере LACMA Art + Film Gala 2024 в Лос-Анджелесе, США. Для выхода в свет бизнесвумен выбрала облегающее белое платье с частично обнажающим грудь глубоким декольте и пиджак, который она приспускала с плеч во время позирования перед фотографами. Помимо этого, Кардашьян дополнила свой образ колье с крестом Attallah Cross производства марки Garrard, украшенное множеством аметистов и бриллиантов. Известно, что это ювелирное изделие ранее принадлежало принцессе Диане.

Юзеры раскритиковали образ бывшей жены Канье Уэста, назвав его неуместным.

«У нее хватило наглости надеть его с этим платьем», «Если вы собираетесь носить такой священный религиозный символ, то хотя бы носите его с некоторым шиком, как это делала Диана. Проявите хоть немного уважения», «Носить крест, обнажая грудь. Странный выбор, Ким», — высказались они.

Ранее Ким Кардашьян высмеяли в Сети за деталь в образе на тренировке.