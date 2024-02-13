Канье Уэст рассказал о способе избежать культуры отмены

Американский рэпер Канье Уэст поделился способом избежать культуры отмены. Его слова приводит TMZ.

Как признался музыкант, после того, как за антисемитские заявления сотрудничество с ним приостановили многие популярные бренды, он был близок к банкротству.

«Тогда мы переехали в Италию, на фабрики, и выжили. Выжили несмотря на отмену. Если бы у меня не было многочисленных навыков в музыке, дизайне одежды, фанатов, меня бы уничтожили», — заявил Уэст.

Помимо этого, артист не стал брать назад свои негативные слова о евреях. Он объяснил это тем, что каждый человек имеет право на собственное мнение.

Напомним, в конце 2022 года Канье Уэст выступил с рядом антисемитских высказываний: например, что евреи якобы испортили репутацию диктатора, «обидевшись» на «изгнание из страны» Гитлером. Вдобавок рэпер отметил, что именно евреи контролируют СМИ, недвижимость, торговлю и банки, и призвал их «работать на христиан».

Ранее стало известно, что Канье Уэст запретил жене Бьянке Цензори пользоваться социальными сетями.