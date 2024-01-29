Канье Уэст не разрешает жене пользоваться социальными сетями

Американский рэпер Канье Уэст не разрешает жене, модели Бьянке Цензори пользоваться социальными сетями. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, таким образом музыкант пытается защитить избранницу от негативных комментариев пользователей.

«Бьянка всегда пользовалась социальными сетями и была в них активна, пока не вышла замуж за Канье. Он не хочет, чтобы она пользовалась ими, потому что думает, что ей будет больно от гадостей, которые пишут люди», — рассказал собеседник издания.

Уточняется, что 46-летний Уэст убедил Бьянку в том, что она стала знаменитостью и теперь должна быть загадкой для других людей. При этом знакомые Цензори полагают, что с помощью запрета соцсетей рэпер пытается изолировать девушку от окружающих. Они считают, что артист противоречит себе, потому что сам размещает откровенные снимки своей жены в микроблоге. В то же время окружение девушки не понимает, как она со своим своевольным характером спокойно соглашается на все требования звездного супруга.

Друзья Бьянки отметили, что в браке с Уэстом девушка лишена какого-либо выбора и вынуждена беспрекословно выполнять требования музыканта. По их мнению, она находится «в ловушке».

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