Канье Уэст и Бьянка Цензори приняли решение по поводу брака после слухов о расставании

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори укрепят свой брак после скандала на музыкальной премии «Грэмми». Об этом пишет издание Page Six.

Информатор из окружения супругов рассказал, что музыкант и манекенщица «много говорили на прошлой неделе, и они не готовы отказаться друг от друга». Инсайдер добавил, что Уэст и Цензори хотят дать своим отношениям еще один шанс.

Напомним, 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Артист вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ распространилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, не подтвердил эти слухи.

Позднее возникла информация, что Бьянка Цензори и Канье Уэст разводятся. Но 14 февраля представитель супругов опроверг эти сведения. При этом один из инсайдеров раскрыл, что рэп-исполнитель был вынужден извиниться перед супругой, потому что она изначально не хотела выходить в свет в скандальном наряде.

Ранее мы писали, что Канье Уэст пришел на премьеру фильма о его жене с замотанной в черное женщиной.