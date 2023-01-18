Каменный грот для секса с Джоли, скейт-парк и теннисный корт: Брэд Питт продает семейный особняк

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались еще в 2016 году. Одна из самых красивых пар Голливуда разводилась довольно долго, да и сейчас периодически всплывают ссоры бывших супругов, которые тяжело переживают их дети. Однако теперь Питт решил окончательно распрощаться с прошлым.

После разрыва отношений Джоли вместе с детьми переехала из огромного семейного особняка в лос-анджелесском районе Лос-Фелиз. Так, Брэд Питт остался один в роскошном доме площадью 7689 квадратных метров. Долгое время из-за этого актер находился в депрессии и страдал от одиночества. Но теперь все же решился расстаться с поместьем и выставил его на продажу.

Звезда «Вавилона» хочет получить за особняк 40 миллионов долларов. Будущий владелец получит в придачу бассейн, теннисный корт, скейт-парк, а также излюбленное место для занятий сексом Джоли и Питта – каменный грот.

Напомним, что именно в этом доме прошли лучшие семейные годы пары. В нем росли все их шестеро детей - 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летний Захар, 16-летняя Шайло и 14-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Теперь же Брэд хочет отпустить все приятные и не очень воспоминания и переехать в особняк поменьше, об этом сообщил источник издания People.

Ранее стало известно о новых обвинениях Брэда Питта в адрес бывшей супруги Анджелины Джоли.