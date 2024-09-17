«Какой интересный парень»: актриса Румер Гленн Уиллис подогрела слухи о новом романе после расставания

36-летняя актриса Румер Гленн Уиллис спровоцировала слухи о новом романе спустя почти месяц после расставания с отцом ее ребенка. Дочь актера Брюса Уиллиса засняли в объятиях мужчины, и пара не скрывала своих чувств. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

На кадрах папарацци Румер Гленн предстала вместе с таинственным мужчиной. Актриса надела сарафан нежно-голубого цвета с белым принтом и коричневые ковбойские сапоги. Знаменитость была практически без макияжа, а ее волосы были собраны в низкий пучок. Спутник артистки надел синюю футболку с принтом, спортивные брюки и кроссовки. Пара не скрывала своих чувств на публике, они обнимались и целовались. В какой-то момент актриса и ее избранник заметили, что их снимают, но их это не смутило.

Пользователи Сети оценили нового возлюбленного Румер Гленн Уиллис. Некоторые отметили, что мужчина чем-то похож на Брюса Уиллиса.

«Если убрать усы, то он будет похож на молодого Брюса», «Румер выглядит счастливой, а это главное», «Они явно влюблены», «Какой интересный парень, мужественный и классный», — пишут Интернет-пользователи.

Напомним, в 2020 году Румер Гленн Уиллис начала встречаться с музыкантом Дереком Ричардом Томасом, а через год они поженились. В апреле 2023 года у супругов родилась дочь Луэтта Айсли Томас. Однако в августе актриса объявила о разрыве с мужем. Пара сохранила хорошие отношения после расставания.

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