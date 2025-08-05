«Как я могла такое придумать?»: Памела Андерсон рассказала о предложении Сильвестра Сталлоне купить ей «Порше»

Актриса и экс-модель Памела Андерсон рассказала, как однажды ее коллега Сильвестр Сталлоне предлагал ей машину марки «Порше» и квартиру, если она станет его «девушкой номер один». Об этом пишет Daily Mail.

Недавно 58-летняя Андерсон в компании актера Лиама Нисона появилась на шоу «Sunday's Watch What Happens Live!». Актеры прибыли в студию в рамках продвижения новой комедии «Голый пистолет», продолжения культовой кинокартины. В ходе программы актриса и упомянула предложение от звезды «Рокки».

«Ну и как я могла бы такое придумать? Я имею в виду, что это было довольно специфично», — дерзко ответила Андерсон на вопрос ведущего, как она отреагировала на предлагаемые подарки.

Представители самого 79-летнего Сильвестра Сталлоне, в свою очередь, опровергли слова Памелы.

«Заявление Памелы Андерсон, приписываемое моему клиенту, является ложным и сфабрикованным. Мистер Сталлоне подтверждает, что никогда не говорил ничего подобного», — отметил адвокат актера.

Ранее мы писали о том, что подозреваемые в тайном романе Лиам Нисон и Памела Андерсон много времени проводят вместе.