«Как страшно пережить такое»: Бена Аффлека засняли с дочерью в охваченном пожарами Лос-Анджелесе

Актер Бен Аффлек воссоединился с 19-летней дочерью на фоне продолжающихся пожаров в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли эмоциональную встречу артиста с Вайолет. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Сообщается, что Вайолет приехала навестить отца, который в настоящее время остановился в особняке в Брентвуде в районе Лос-Анджелеса. Туда Бен Аффлек перебрался из недавно купленного дома в Пасифик-Палисейдс, где сейчас бушуют пожары.

Артист очень обрадовался приезду 19-летней дочери и тепло обнял ее. Появившиеся в Сети кадры встречи родных восхитили пользователей.

«Как же это страшно — пережить такое буйство стихии», «Так выглядит искренняя любовь!», «Что бы кто ни говорил, а Бен — потрясающий отец», — написали в Сети.

Примечательно, что в 2024 году Бен Аффлек расстался с певицей Дженнифер Лопес после двух лет брака. По данным источников, в связи с происходящим в Калифорнии артистка возобновила общение с бывшим мужем и поддержала его.

«Лопес сразу же с ним связалась, как только услышала, что дом Бена находится в потенциальной опасности», — цитирует Page Six слова инсайдера.

Напомним, с 7 января в Лос-Анджелесе бушует несколько крупных лесных пожаров. Стихия затронула престижные районы, включая Пасифик-Палисейдс, в котором живут многие голливудские знаменитости. Пожары в Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу и в Итоне на востоке недалеко от Пасадены уже считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек переехал к бывшей жене Дженнифер Гарнер из-за пожаров в США.