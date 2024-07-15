«Как реально влюбить в себя мужчину?»: раскрыта личность российской девушки Джонни Деппа

Голливудский актер Джонни Депп после тяжелого расставания с актрисой Эмбер Херд начал встречаться с 28-летней россиянкой Юлией Власовой. Девушка из Екатеринбурга получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге и открыла там салон красоты.

Как пишет Telegram-канал Baza, в 2021 году Юлия принимала участие в конкурсе красоты «Мисс офис», который проходит в Москве.

«А хотите скажу, как реально влюбить в себя мужчину? Никак. Да, жестоко. Да, не оставляет надежд. Зато честно», - цитирует канал слова россиянки.

При этом в настоящее время нет официальных подтверждений романа Юлии с 61-летним Деппом.

Напомним, скандальный развод с Эмбер Херд стал потрясением для актера. Деппу пришлось пройти через долгие судебные разбирательства и обвинения в насилии.

Ранее сообщалось, что Деппа заметили с россиянкой на вертолетной площадке. Актер держал ее за руку и постоянно улыбался. Девушка отвечала ему взаимностью.