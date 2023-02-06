«Как пакет с водой»: почему грудь канадской фрик-модели лопнула в самолете

Канадская фрик-модель Мари Магдалена стала еще более известной после неприятного инцидента, который случился с ней в самолете. У девушки с необычной внешностью во время полета «лопнула» десятикилограммовая грудь. Общественность забила тревогу, неужели людям с имплантами нельзя передвигаться на воздушном судне? Пластический хирург Илья Алмазов прокомментировал эту ситуацию.

Эксперт считает у модели установлены салиновый или физрастфорный импланты в груди. Оказывается, все они отличаются по прочности. Для этого он привел пример.

«Что представляет собой салиновый или физрастфорный импланты? Оболочка у данных имплантов достаточно тонкая и по консистенции, как пакет с водой. Такие импланты весьма подвержены любому чрезмерному механическому воздействию», – объяснил хирург в беседе с Пятым каналом.

По словам Алмазова, есть шанс, что такие импланты могут лопнуть при физической нагрузке или другой физической активности. Но это не принесет вреда здоровью модели – вода просто уйдет в мягкие ткани и будет выведена организмом. Но медикам придется удалить из организма «оболочку».

Эксперт говорит, что силиконовый материал для имплантов имеет ряд преимуществ. Он не только сжал в руках полимер, но даже кинул его на рабочий стол. С ним ничего не случилось. Вряд ли у модели произошел бы несчастный случай с таким имплантом.

Чтобы точно убедить сомневающихся, доктор провел необычный эксперимент. Алмазов переехал силиконовую основу на автомобиле. «Потенциальная грудь» поддалась давлению, но после вернулась к прежней форме.