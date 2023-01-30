«Вырвала имплант»: звезда «Беспринципных» получила жуткую травму и едва не осталась без груди

Карина Зверева находится в прекрасной физической форме, и это — не только результат хорошей генетики, но и усердного труда в спортивном зале. Однако во время одной из тренировок девушка нанесла себе серьезный вред. Об этом знаменитость рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись».

Так, звезда «Беспринципных» решила попробовать новую разновидность йоги, которая отличается большими нагрузками. Во время выполнения одной из асан девушка не заметила, как получила тяжелейшую травму.

«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Имплант вырвала, который мне поставили под мышцу. Но я сначала не поняла, что оторвала грудь. Вечером температура поднялась, думала коронавирус. На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на узи — было много жидкости», — высказалась Карина.

К слову, звезда призналась: после перенесенной травмы она намеревалась удалить импланты, однако в последний момент передумала. Сейчас у Зверевой все зажило, и нет повода для беспокойств.

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