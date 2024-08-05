Как настоящая парижанка: Джон Траволта впервые за долгое время появился на публике с 24-летней дочерью

Американский актер Джон Траволта приехал на Олимпиаду в Париж и впервые за долгое время вышел в свет с 24-летней дочерью Эллой Блю. Она была одета как настоящая парижанка: в берет, черные топ и брюки.

О появлении Траволты с дочерью сообщает Кино Mail.ru.

Родственники присутствовали на соревнованиях по спортивной гимнастике – их соотечественница выиграла золотую медаль. Семья болела за спортсменов и обсуждала соревнования, делясь эмоциями друг с другом.

Траволта был на мероприятии в джинсах и пиджаке с черной футболкой. Дочь была во всем черном и походила на парижанку.

Траволта 30 лет состоял в браке с актрисой, она умерла от рака. У пары родились трое детей.

Ранее он признавался, что уход из жизни 57-летней жены стал для него тяжелым ударом. Он говорил, что будет обеспечивать будущее детей после этой трагедии.