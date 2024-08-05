ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 августа 2024, 22:54
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Как настоящая парижанка: Джон Траволта впервые за долгое время появился на публике с 24-летней дочерью

Джон Траволта посетил Олимпиаду в Париже с 24-летней дочерью Эллой в берете.
Как настоящая парижанка: Джон Траволта впервые за долгое время появился на публике с 24-летней дочерью

© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News

Американский актер Джон Траволта приехал на Олимпиаду в Париж и впервые за долгое время вышел в свет с 24-летней дочерью Эллой Блю. Она была одета как настоящая парижанка: в берет, черные топ и брюки.

О появлении Траволты с дочерью сообщает Кино Mail.ru.

Родственники присутствовали на соревнованиях по спортивной гимнастике – их соотечественница выиграла золотую медаль. Семья болела за спортсменов и обсуждала соревнования, делясь эмоциями друг с другом.

Траволта был на мероприятии в джинсах и пиджаке с черной футболкой. Дочь была во всем черном и походила на парижанку.

Траволта 30 лет состоял в браке с актрисой, она умерла от рака. У пары родились трое детей.

Ранее он признавался, что уход из жизни 57-летней жены стал для него тяжелым ударом. Он говорил, что будет обеспечивать будущее детей после этой трагедии.

Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Кино Mail.ru
Автор:Лилия Караева
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