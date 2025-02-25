Кайли Дженнер решила обзавестись роскошным поместьем с бункером

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер решила построить роскошное поместье в Лос-Анджелесе. Одним из удобств новой недвижимости знаменитости станет бункер, выяснило издание The Sun.

Поместье находится в городе Хидден-Хилс и в настоящее время находится в процессе постройки — работы продолжаются на протяжении пяти лет. Манекенщица приобрела земельный участок под строительство в 2020 году за 15 миллионов долларов.

По информации источника, в готовом доме будет 15 спален, спортивный корт и бассейн. Объект также предусматривает виноградник, подземный гараж на 12 машиномест, бункер и три отдельные жилые постройки для гостей. Территорию будут ограждать высокий забор и пышные деревья.

Напомним, в начале сентября 2023 года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября прошлого года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее мы писали, почему Кайли Дженнер не поддержала Шаламе на вручении премии.