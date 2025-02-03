Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе засняли на тайном свидании

Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер засняли на свидании с актером Тимоти Шаламе в Беверли-Хиллз. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

27-летнюю манекенщицу и 29-летнего артиста заметили 30 января. Папарацци «поймали» влюбленных, когда те подъехали к элитному отелю на черной машине. По данным журналистов, Дженнер и Шаламе старались не привлекать к себе внимание, предпринимательница прикрывала лицо от прохожих.

Уточняется, что для выхода в свет модель выбрала кожаную куртку, укороченный топ, спортивные штаны и ботинки. Звезда «Дюны» предпочел черную куртку, спортивные штаны, кроссовки и бейсболку.

Напомним, в начале сентября 2023 года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября прошлого года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее поклонники заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер.