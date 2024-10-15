К P. Diddy подано еще шесть новых исков

К продюсеру P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) подали шесть новых исков. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на адвоката Тони Базби.

Речь идет об обвинениях, которые выдвинули против музыканта четверо мужчин и две женщины. В частности, жертвами исполнителя могли быть 19-летняя девушка и 16-летний мальчик. Последний истец признался, что инцидент с ним произошел на вечеринке в 1998 году. Уже 42-летний мужчина рассказал, что тогда Комбс заставил его «спустить штаны», а затем «сжимал и ощупывал» его гениталии. Тогда юноше обещали помочь с продвижением в карьере в обмен на молчание.

В остальных исках жертвы заявляют, что P. Diddy вместе со своими соратниками спаивал их спиртным, после чего совершал насильственные действия сексуального характера. Также утверждается, что однажды знаменитость заставил заняться с ним оральным сексом работника магазина мужской одежды Ecko. Таким образом он желал наказать мужчину за то, что он до этого работал в конкурирующей марке. Когда сотрудник пожаловался начальству на случившееся, его уволили.

Примечательно, что в ближайшее время к артисту в сумме могут подать 120 исков.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Он предстанет перед судом в начале октября. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что Мила Кунис и Эштон Кутчер собираются покинуть США из-за скандала вокруг P. Diddy.