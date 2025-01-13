К дому Бена Аффлека в охваченном пожарами Лос-Анджелесе приехали агенты ФБР

В дом американского актера Бена Аффлека, уцелевший после масштабных лесных пожаров в Калифорнии, наведались агенты ФБР. Об этом 13 января сообщила газета The Daily Mail.

Как уточняется, визит правоохранители нанесли накануне в воскресенье. Вместе с сотрудниками ФБР к дому актера приехали также помощники шерифа округа. Какое-то время они прождали под дверью, однако ее им никто не открыл.

Цель визита федералов к Аффлеку не называется. Неизвестно также, был ли в этот момент актер дома.

На прошлой неделе в Сети завирусилась фотография, на которой изображен Аффлек, в состоянии шока глядящий на пожар в районе его дома. Тогда же появились предположения, что особняк актера сгорел дотла, однако позже они были опровергнуты.

Ранее мы писали о том, что Аффлека засняли с дочерью в охваченном пожарами Лос-Анджелесе.