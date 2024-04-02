Известный мексиканский режиссер получил российский паспорт

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство. Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства РФ в Мексике.

Отмечается, что торжественная церемония вручения российского паспорта кинематографисту состоялась накануне. Во время вручения Ольхович решил выступить с речью. Он подчеркнул, что в современности Россия показывает, что она снова стала великой нацией.

«Сегодня Россия и ее президент — надежда нового формирующегося мира», — поделился режиссер.

Серхио Ольхович появился на свет 9 октября 1941 года в Индонезии в семье русского по происхождению инженера-нефтяника Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. Ольхович учился в Москве на режиссерском факультете ВГИКа. Окончил институт в 1969 году с дипломом режиссера кино и телевидения.

Дебют Ольховича в полнометражном кино состоялся в 1971-м – тогда на экраны вышел фильм «Кукла-королева» по одноименному рассказу Карлоса Фуэнтеса. Вдобавок кинематографист снял фильмы «Встреча одинокого человека», «Дом на юге», «Ад, которого все так боятся», «Дождь идет» и другие.

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