15 пачек мармелада и начос: что потребовал американский рэпер DaBaby для выступления в Москве

Американский рэпер DaBaby собирается приехать в Москву за два дня до концерта. По данным Telegram-канала Mash, артист хочет лично проверить соблюдение всех своих требований, в которые входят 15 пачек мармеладных мишек и несколько килограмм мексиканских начос.

Сообщается, что в райдере у рэпера указаны пятизвездочная гостиница и перелет бизнес-классом. А вот алкоголя в списке нет.

Источник рассказал, что DaBaby проведет несколько дней в России, так как хочет посмотреть достопримечательности. В планах у артиста сходить на Красную площадь. Кроме того, он хочет попробовать записать трек с российским исполнителем. Правда, не уточняется с каким.

DaBaby выступит в России 28 февраля. Его гонорар за концерт составляет $500 тысяч. На разогреве у него будут российские звезды.

Ранее в Москву приехала звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она появилась на премьере фильма со своим участием.