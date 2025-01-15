Известно решение: отменят ли церемонию «Оскар» в 2025 году из-за пожаров в Лос-Анджелесе

В США приняли решение не отменять ежегодную церемонию вручения премии «Оскар». Ранее в Сети появились слухи, что мероприятие может не состояться из-за пожаров в Лас-Анджелесе, уничтоживших особняки многих звезд Голливуда.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники, представителями академии возможность отмены или переноса церемонии не рассматривают.

Кроме того, собеседники издания опровергли слухи о неких совещательных комиссиях, которые якобы должны принять решение о судьбе «Оскара» в 2025 году.

За 96-летнюю историю «Оскара» мероприятие не отменялось никогда.

Напомним, с 7 января в районе Лос-Анджелеса бушуют пожары. Стихия затронула престижные районы, включая Малибу. Из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

Ранее Американская киноакадемия объявила о переносе даты оглашения номинантов на премию «Оскар» из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров. Мероприятие, которое было запланировано на 19 января, решено сдвинуть на 23 — и провести его онлайн.